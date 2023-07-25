Окупанти планують операцію під чужим прапором у Чорному морі — Держдеп США

США мають інформацію, що росіяни можуть готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Сполучені Штати стежать за подіями у морі після того, як росіяни відмовились продовжувати «зернову угоду».

За його словами, окупанти провели тренувальний напад на модель корабля в Чорному морі.

«У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони (росіяни — Прим. ред.) можуть готувати операцію під чужим прапором. Ми вважаємо, що росія готує цю операцію», — сказав речник.

Також Міллер додав, що США разом з союзниками шукають інші шляхи для експорту українського зерна. Поки що немає «ідеального рішення» для його вивезення адже порти інших країн не можуть експортувати його у таких масштабах.

Раніше росіяни заявили, що після скасування «зернової угоди» розглядатимуть усі кораблі, які прямують в українські порти, як загрозу.

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