Суд заарештував нардепа від ОПЗЖ Пономарьова, якого підозрюють у держзраді

Печерський райсуд Києва арештував нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Його взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Раніше в СБУ повідомили, що Пономарьову повідомили про підозру у держзраді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, він добровільно допомагав росіянам, коли перебував на окупованій території Запорізької області. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством та відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф.

Крім того, його заводи постачали ворогу паливно-мастильні матеріали і надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд.

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