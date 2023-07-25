Спасівка 2023. Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси: дати святкування і традиції

Щороку на серпень в Україні припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси — цей період в народі називають Спасівка.

Сhas News пояснює значення Спасівки, розповідає про традиції свят та нагадує, коли відзначають Спаси — на старим та новим календарями.

Що таке Спасівка

В простому, обивательському розумінні Спасівка — це період в серпні, на який припадають Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Це логічно витікає з назви.

Але Спасівкою також називають не просто серію церковних свят, а Успінський піст на згадку про Успіння Пресвятої Богородиці. Це один з чотирьох багатоденних постів церковного року — він триває два тижні.

Коли Успінський піст 2023

За традиційним (юліанським) календарем, Успінський піст (Спасівка) починається 14 серпня зі свята Маковії та Медового спасу, а завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

За новим (григоріанським, новоюліанським) календарем, Успінський піст починатиметься 1 серпня і закінчуватиметься 15 серпня. ПЦУ ухвалила зміни в календарі з 1 вересня 2023 року. Тому для тих вірян, які перейдуть на новий календар, нове святкування Спасівки почнеться вже з 2024 року.

Успінський піст (Спасівка): що не можна робити

Як і під час будь-якого православного посту, в Успінський піст важливо не лише тілесне утримання, але й духовне очищення.

В цей період не можна:

піддаватися гучним розвагам,

сваритися і скандалити,

вдаватися до інтимної близькості,

гуляти весілля.

Успінський піст (Спасівка): що не можна їсти

Виключаються м’ясні, молочні продукти і яйця. Тільки на свято Преображення, тобто у Яблучний Спас 19 серпня, дозволяється скуштувати рибу та вино.

Монастирські статути пропонують такі правила щодо харчування у Спасівку:

по понеділках, середах та п’ятницях — лише сира їжа;

по вівторках та четвергах — варена їжа без олії;

по суботах та неділях — допускаються олія і вино.

Успінський піст здавна вважався найприємнішим і найлегшим, тому що основу серпневого пісного столу становлять молода картопля, гриби, свіжі овочі та фрукти.

А на Медовий, Яблучний та Горіховий Спас традиційно святять і починають вживати у їжу, відповідно, мед, яблука та горіхи нового врожаю.

Коли Яблучний, Медовий та Горіховий Спас 2023 року

У 2023 році всі святкуватимуть Спаси традиційно:

Медовий Спас (Маковія) — 14 серпня,

(Маковія) — 14 серпня, Яблучний Спас (Преображення Господнє) — 19 серпня,

(Преображення Господнє) — 19 серпня, Горіховий Спас (наступний день після Успіння Богородиці) — 29 серпня.

За новим календарем, з 2024 року, ці дати зміняться:

Медовий Спас — 1 серпня,

Яблучний Спас — 6 серпня

Горіховий Спас — 16 серпня.

Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: традиції Спасівки

Медовий Спас, або Маковія — це початок Успінського посту. В цей день вшановують пам’ять Макавейських мучеників, які не зрадили юдейську віру на користь язичництва. Ім’я юдейського очільника Макавея українці адаптували як Маковій. Свято називають Маковія, або Макотрус.

На Медовий Спас (Маковія) освячують мед нового збору, і отримують благословіння на вживання його в їжу. Вважається, що мед на Маковія цілющий — його здавна вживали для лікування різних хвороб.

В цей день пекуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком.

Яблучний Спас припадає на свято Преображення Господнього. Взагалі-то, у наших предків був лише один Спас — саме свято Преображення.

Його сенс полягає у згадуванні події об’явлення преображеного Христа апостолам і у людській подяці Богу за дані дозрілі плоди.

В цей день у храмах святять яблука і виноград нового врожаю, які від цього дня дозволяється вживати в їжу. В цей день не можна робити жодної хатньої роботи. Яблучний Спас символізує кінець літа.

Горіховий Спас — наступний день після свята Успіння Богородиці. Його ще називають «післясвятом Успіння». В цей день вже немає посту і його обмежень. На Горіховий Спас в церквах святять горіхи. Також завершують жнива. Хліб вже печуть із зерна нового врожаю, а потім його освячують. Святковим хлібом прийнято пригощати кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

Народні приказки на Спасівку

Спасівка-ласівка, а Петрівка-голодівка.

До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки — на себе.

Кусючий, як мухи в Спасівку.

Діва Марія це зілля сіяла, а Спас поливав — нам поміч давав.

Прийшов Спас — пішло літо від нас.

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