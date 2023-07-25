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СБУ заблокувала ще два канали переправлення ухилянтів через кордон на Буковині

25.07.2023

Служба безпеки України заблокувала на Буковині ще два канали незаконного виїзду українців призовного віку за кордон.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області.

Одну зі схем організувала росіянка, яка має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає у Чорткові на Тернопільщині. Жінка пропонували чотирьом військовозобов’язаним нелегально переправити їх через кордон поза пунктом пропуску до Румунії. Це коштувало чоловікам $18 тис. та €5 тис.

За задумом, зловмисниця мала привезти «ухилянтів» до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти до Румунії. Втім, їх затримали правоохоронці та затримали усіх учасників схеми.

Другий канал втечі з України організував мешканець Чернівецького району разом з двома знайомими. Вони допомагали перевозити чоловіків до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Це коштувало кожному військовозобов’язаному до $6 тис. Організаторів та ухилянтів затримали по дорозі в напрямку лінії держкордону.

Трьом учасникам схем повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину і притягнення винних до відповідальності.

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