СБУ заблокувала ще два канали переправлення ухилянтів через кордон на Буковині

Служба безпеки України заблокувала на Буковині ще два канали незаконного виїзду українців призовного віку за кордон.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області.

Одну зі схем організувала росіянка, яка має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає у Чорткові на Тернопільщині. Жінка пропонували чотирьом військовозобов’язаним нелегально переправити їх через кордон поза пунктом пропуску до Румунії. Це коштувало чоловікам $18 тис. та €5 тис.

За задумом, зловмисниця мала привезти «ухилянтів» до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти до Румунії. Втім, їх затримали правоохоронці та затримали усіх учасників схеми.

Другий канал втечі з України організував мешканець Чернівецького району разом з двома знайомими. Вони допомагали перевозити чоловіків до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Це коштувало кожному військовозобов’язаному до $6 тис. Організаторів та ухилянтів затримали по дорозі в напрямку лінії держкордону.

Трьом учасникам схем повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину і притягнення винних до відповідальності.

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