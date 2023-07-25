Суд на два місяці арештував колишнього одеського військкома Борисова

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього одеського військкома Євгена Борисова у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Борисова відправили до СІЗО на два місяці, але його можуть випустити під заставу у розмірі 150 млн грн.

Нагадаємо, Борисов потрапив у скандал внаслідок публікацій ЗМІ про наявність у його близьких родичів елітної нерухомості та авто за кордоном. Наприкінці червня за дорученням президента Володимира Зеленського його звільнили з посади начальника Одеського обласного військкомату.

22 липня ДБР повідомило його про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення, самовільне залишення місця служби та ухиляння від служби. Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення. Правоохоронці спіймали Борисова у Києві 24 липня, коли він намагався переховуватись з використанням «елементів конспірації».

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