США надають Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн: що до нього увійде

Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Про це Пентагон повідомив 25 липня.
Так, до пакету увійдуть:
- снаряди для NASAMS, HIMARS та Patriot;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- зенітні комплекси Stinger;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- міномети калібру 120 і 60 мм;
- Javelin та інші протитанкові системи й ракети;
- безпілотні авіаційні системи Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- підривні боєприпаси для долання перешкод;
- більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
- прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
- запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
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