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США надають Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн: що до нього увійде

25.07.2023

Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Про це Пентагон повідомив 25 липня.

Так, до пакету увійдуть:

  • снаряди для NASAMS, HIMARS та Patriot;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • міномети калібру 120 і 60 мм;
  • Javelin та інші протитанкові системи й ракети;
  • безпілотні авіаційні системи Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • підривні боєприпаси для долання перешкод;
  • більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
  • запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

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