США надають Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн: що до нього увійде

Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Про це Пентагон повідомив 25 липня.

Так, до пакету увійдуть:

снаряди для NASAMS, HIMARS та Patriot;

32 бронетранспортери Stryker;

зенітні комплекси Stinger;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

міномети калібру 120 і 60 мм;

Javelin та інші протитанкові системи й ракети;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

підривні боєприпаси для долання перешкод;

більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

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