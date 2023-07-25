Vyshebaba та BURLA випустили перший спільний трек під назвою – “Душі”

Український реп та поезія поєдналися в музичному творі під назвою «Душі» у виконанні Vyshebaba та BURLA.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

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Пісня “Душі” – це реальна історія з фронту про сьогодення військового Донбасу поєднана з милозвучним приспівом, який передає водночас великий біль та могутню силу воїнів, які несуть мир та свободу на рідну землю.

“Ми списались з Максимом в Інстаграмі й у нас швидко виникла ідея створити спільний трек про те, що зараз відбувається в Україні. Я записав вірші, а BURLA створив приспів. Я дуже задоволений результатом, це одна з найкращих творчих колаборацій, що у мене була. Сподіваюсь, що пісня “Душі” торкнеться й вашої душі”, – коментує Павло Вишебаба.

У творчості артистів це не перша робота, в якому біль війни майстерно передана завдяки музиці та текстам. Так, вірш Павла Вишебаби “Тільки не пиши мені про війну”, присвяченій доньці, був перекладений на 16 мов світу, й став натхненням для створення фіту зі співачкою KOLA. А пісні BURLA після початку повномасштабного вторгнення раз за разом передають всі наші переживання та біль, спричиненні терористичними діями держави-агресора.

ДОВІДКА

Павло Вишебаба – командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Український поет, музикант і громадський активіст, який своїми віршами привернув давно небачену увагу до сучасної української поезії. Автор книги-бестселера «Тільки не пиши мені про війну» перші 1500

0 примірників якої були продані за рекордні 15 днів!

BURLA – український реп виконавець та співак. Максим Бурла з міста Сміла, відомий авторськими піснями “Руський корабль”, “Кайдани”, “Рідна” та інші, які сумарно вже набрали понад 60 млн. переглядів та прослуховувань в соціальних мережах. Патріотичні та глибокі за змістом тексти BURLA націлені на мотивацію героїчних воїнів ЗСУ та підтримку незламного українського народу!