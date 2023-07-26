Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2023 року

За минулу добу на фронтах в Україні відбулось 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівкм Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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