Захід ще не узгодив план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16 — Politico

США та країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16.

Про це пише Politico із посиланням на трьох американських чиновників, які знайомі з перебігом обговорень.

Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн на підтримку навчання, але поки що жодна країна публічно не виділила літаки для цієї програми.

Зараз Україна посилює тиск на союзників, щоб вони якнайшвидше відправили F-16. Після виходу росії із «зернової угоди» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що літаки можуть допомогти захистити «зерновий коридор».

Одна з пропозицій щодо навчань передбачає відправку українських пілотів до США для тренувань на базі 162-го авіакрила — підрозділу Повітряної Національної гвардії, що розташований у Тусоні, штат Аризона. Там уже навчають іноземних партнерів на F-16. Але, за словами двох американських чиновників і європейського посадовця, ця ідея не має широкої підтримки.

Інший план — відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточних рішень поки немає.

У ЄС сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, в Європі, заявила 25 липня речниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, Велика Британія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів.

Однак, навчання на F-16 не можуть розпочатися, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу навчальних матеріалів, зокрема, інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів. Відповідаючи на нещодавнє запитання про затримку, радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що європейським країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну інфраструктуру для навчань.

Американські посадовці кажуть, що літаки F-16 прибудуть в Україну не раніше весни 2024 року.

Нагадаємо, до коаліції з навчання українських пілотів на F-16 входять Данія, Нідерланди, Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Британії, потім почнуть навчання на літаках. Очікується, що навчання почнуться влітку. Перші літаки Україна зможе отримати за 6—7 місяців після цього.

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