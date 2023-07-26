Боєць ГУР розкрив невідомі деталі боїв за аеропорт у Гостомелі (відео)

Учасник боїв за аеропорт Антонова у Гостомелі, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше розкрив невідомі деталі ключової для свободи столиці битви. За його словами, летовище у Гостомелі утримували бійці Нацгвардії та ГУР.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат ворогу. Дати ще часу, як стало зрозуміло в процесі, строковикам, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника… Нас було близько 30 осіб. А, як ви знаєте з історії, їх було понад 300. Зі зброї в нас були автомати калашникова, гранати, декілька гранатометів. основною силою у нас був БТР. Нічого такого, що б суттєво надало нам перевагу, на жаль. не було», — розповів боєць ГУР.

Розвідка знала, що ймовірним місцем, звідки має йти захоплення самого Києва — це, скоріш за все, буде Гостомель. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи ГУР та Нацгвардії висунулися на бойові позиції.

Військовий розповів, що у перший день війни зі зброї оборонці аеропорту Антонова мали автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати.

Якби росіяни змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований.

Боєць ГУР наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.

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Нагадаємо, раніше військові розповіли, що під час свого перебування в аеропорту Гостомеля, російські загарбники вкрали запчастини з літака «Мрія».

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