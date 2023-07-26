«Укрпошта» запустила у продаж марку, присвячену Службі Безпеки України

З ранку 26 липня 2023 року у відділеннях «Укрпошти» та онлайн запустили в продаж фінальну марку в серії «Сили Безпеки та Оборони України» — Служба Безпеки України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
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«У серії були всі роди військ ЗСУ, Нацгвардія, Поліція, Прикордонники та ГУР. Прийшов час авторів бавовни та багатьох інших операцій. Відповідно — я Вам не скажу, де буде завтрашній урочистий запуск і що може відбутися до, але Ви точно зможете вже зранку придбати нові марки та мерч онлайн та в наших відділеннях», заінтригував він напередодні.
Як саме проходило погашення Ігор Смілянсткий пообіцяв розповісти по обіді.
Марка «Служба Безпеки України».
Автор марки – заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Вартість блоку марок складає 131 грн. Випущений за сприяння СБУ.
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