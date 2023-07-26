У нардепа Арістова провели обшук у справі про відпочинок на Мальдівах

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата від «Слуги народа» Юрія Арістова під час збройної агресії рф проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що у середині липня 2023 року нардеп Арістов перебував в одному з пятизіркових готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за кордон він вніс неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження».

СБУ повідомляє, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній з приватних лікарень Києва до 19 липня. При цьому до електронної системи охорони здоров’я внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не проводився.

Підтверджено, що депутат разом з дружиною та дітьми до 22 липня перебував на Мальдівах у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків СБУ виявила закордонний паспорт нардепа, у якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.

Відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 366 ККУ (службового підроблення). Розслідування триває.

Напередодні журналісти-розслідувачі проєкту Слідство.Інфо повідомили, що у середині липня депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов, ймовірно, перебував у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах. Працівники готелю підтвердили цю інформацію журналістам. Вартість проживання там на двох за добу — від 100 тис. грн до 323 тис. грн.

Після цього розслідування Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

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