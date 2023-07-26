Екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосили підозру у держзраді

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомило Державное бюро розслідувань.

За даними слідства, екснардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Рабінович у своїх виступах та інтерв’ю поширював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. ДБР зазначає, що діяльність колишнього нардепа допомагала росії досягти своїх військово-політичних цілей.

Рабіновичу оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За інформацією слідства, Рабінович переховується в Ізраїлі. Підозру скерували відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Колишньому нардепу загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.