Комітет Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка

Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Ткаченко сам написав заяву на звільнення.

Відставку не підтримали «більшістю голосів». Тепер питання звільнення міністра розглядатимуть на засіданні Верховної Ради.

Народний депутат Микола Княжицький заявив, що він, а також Володимир В’ятрович, Софія Федина та Гео Лерос голосували за відставку Ткаченка, решта членів — проти. Сам Ткаченко взяв участь у засіданні комітету через відеозв’язок.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни».

До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

Серед проєктів, які мали отримати державне фінансування, — серіал «СМТ Інгулець» від компанії «Прототип Продакшин», якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Він уже заявив, що відмовився від державних 33 млн.грн.

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