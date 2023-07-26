Молдова скоротить чисельність персоналу посольства рф через скандал зі шпигунством

Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства росії у Кишиневі на тлі розслідування про стеження російських спецслужб за владою країни.

Про це повідомляє Jurnal TV з посиланням на заяву міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

«Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов’язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії», — сказав Попеску.

Він зазначив, що протягом багатьох років Молдова була «об’єктом ворожих дій» росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.

Міністр додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

Що відомо про скандал через агентів російського ГРУ у Молдові

У понеділок, 24 липня Jurnal TV та The Insider оприлюднили розслідування, в якому стверджується, що на даху російського посольства в Молдові зростає кількість тарілок та пристроїв для стеження. Така ситуація часто виникає перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

За інформацією ЗМІ, шпигунське обладнання на приміщенні дипломатичного представництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.

Зокрема, одного зі співробітників ГРУ пов’язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. В їх результаті «витекло листування високопосадовців.

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