На виробництво українських безпілотників цьогоріч виділили 40 млрд грн — Шмигаль

Кабінет міністрів виділив цього року 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Про це під час виступу на форумі, присвяченому річниці проекту «Армія дронів» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів», — розповів Шмигаль.

За його словами, цього року уряд виділив 40 млрд грн, які інвестує в українських виробників безпілотників.

Також Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

Нагадаємо, раніше у рамках проєкту «Армія дронів» підготували 10 тис. операторів БПЛА.

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