Суд заарештував водія, який збив нацгвардійців на блокпосту у Києві

Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія, який збив нацгвардійців на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Максимальне покарання передбачає вісім років в’язниці.

Нагадаємо, 25 липня 23-річний водій під час комендантської години збив двох нацгвардійців на блокпосту. Один з них загинув, а іншого госпіталізували з травмами.

Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував ще один військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

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