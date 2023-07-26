Поліція затримала хабарників у військкоматах трьох областей (фото)

Поліцейські затримали у трьох областях посадовців військкоматів, які за хабарі допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, на Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника $1000.

Посадовець одного з районних військкоматів на Дніпропетровщині отримав $1000 та 12 тис. грн. за те, що пообіцяв «відтягнути час» призову на максимально можливий термін.

Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Одного з посадовців затримали під час отримання 9 тис. грн хабара.

При цьому минулого місяця правоохоронці вже затримали одного з командирів цього ж військкомату на хабарі у $3 тис.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрані запобіжні заходи.

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