В Міноборони розповіли про перші результати перевірки військкоматів

В Україні триває перевірка територіальних центрів комплектування (ТЦК, стара назва — військкомат). Про її перші результати повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він розповів, що перевіркою військкоматів займаються робочі групи від Міноборони. Вони аналізують досвід служби, репутацію, інформацію в публічному просторі та звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами.

Зокрема прийнято понад 2300 звернень від громадян. Вони стосуються як корупційних проявів, так і якості організації роботи.

Також триває перевірка правоохоронцями керівного складу ТЦК. НАЗК сформовало базу, до якої увійшли начальники усіх військкоматів та їх заступники, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя.

Крім того, ДБР від початку повномасштабної війни розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі, вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб — спрямовано до суду.

У разі виникнення проблем під час взаємодії з військкоматами, Павлюк просить повідомляти Міноборони за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

на електронну пошту [email protected];

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Нагадаємо, 25 липня у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкоматів, але у деталі він не вдавався.

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