«Армія дронів» відправляє на фронт 1700 дронів: серед них «пташки» зі штучним інтелектом

У рамках державної програми «Армія дронів» для підтримки наступу ЗСУ на фронт відправляють 1700 безпілотників. Про це повідомив віце-прем’єр Михайло Федоров.

До цієї партії увійшли розвідувальні та ударні комптери. Зокрема, серед них «пташки» зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі.

Про розробку в Україні FPV-дронів з програмних забезпеченням на основі ШІ розповідало у свіжому матеріалі The Washington Post.

Журналіст газети побував на випробувальному полігоні, де бачив як оснащений бомбою дрон втратив звʼязок з оператором після включення засобів радіоелектронного придушення, але замість того щоб звалитися на землю, він «розігнався до цілі та знищив її».

Видання пише, що можливості ШІ допомагають дронам виконати місію, навіть якщо ціль рухається, «що є значним кроком уперед порівняно з наявними дронами, які відстежують конкретні координати».

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