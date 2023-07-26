Огляд і спростування пропаганди за 20—26 липня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

Росіяни звинуватили Україну в руйнуванні Спасо-Преображенського собору в Одесі

Брехня. В ніч на 23 липня Одеса зазнала наймасштабнішого удару по історичному центру міста з початку повномасштабного російського вторгнення. В результаті ворожої атаки зруйнувано Спасо-Преображенський кафедральний собор — найбільший православний храм Одеси.

У російському Міноборони традиційно заперечили власний злочин і заявили, що в Одесі уражені цілі, «де готувалися терористичні акти проти рф», а собор нібито зруйнований через «безграмотні дії операторів української ППО».

А прессекретар володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що храм зруйнували українські «антиракети». На звинувачення в адрес російських окупантів він відповів, що це «абсолютна неправда» і повторив, що росіяни нібито «не завдають ударів по храмах».

Спростування. Після атаки по Одесі голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телемарафоні повідомив, що у Спасо-Преображенський собор було пряме влучання російської ракети.

«Туди було пряме влучання російської ракети. Попередньо, це ракета «Онікс», — підкреслив Кіпер.

Голова ОВА окремо зазначив, що рашисти навмисно цілили по середмістю Одеси, хоча в тому районі немає жодного об’єкта військової інфраструктури.

«Біля собору дуже багато будинків. Живуть люди… Жодних об’єктів військової інфраструктури поблизу немає. І таке зухвале, пряме влучання в центр міста… Не зрозуміло, про що можна думати і чим керувалися росіяни під час запуску ракет» — сказав Кіпер.

Після удару по Кримському мосту та завершення «зернової угоди», росія тероризує ракетними ударами південь України, зокрема Одесу.

У ніч на 23 липня росіяни запустили по місту 19 ракет різного типу. Внаслідок цього в центрі міста пошкоджено кілька житлових будинків, щонайменше 25 пам’яток архітектури, п’ять дитячих садків і зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Спасо-Преображенський собор в Одесі обов’язково відновлять.

Актор Елайджа Вуд нібито закликав Зеленського пройти курс лікування від наркозалежності у США

Фейк. 20 липня у російських ЗМІ та соцмережах поширили інформацію про те, нібито американський актор Елайджа Вуд закликав Володимира Зеленського пройти курс лікування від наркозалежності у США. Пропагандисти стверджують, що зірка трилогії «Володар перснів» запропонував президенту України звернутися до реабілітаційного центру для лікування нарко- та алкозалежних.

Автори фейку додали відео нібито зі сторіс Instagram актора.

«Володимире, привіт! Елайджа тут. Сподіваюся, це відео застане тебе у доброму здоров’ї. Ти перебуваєш у великій залежності від наркотиків та алкоголю, тому я хочу бути впевненим, що ти отримуєш допомогу. Ми всі страждаємо від цього, звісно. Я сподіваюся, ти стежиш за собою, бережеш себе, зважаєш на своє здоров’я. Є люди, які хочуть допомогти тобі. Тобі потрібна допомога. Сподіваюся, ти отримаєш допомогу, яка тобі потрібна», — говорить у зверненні Вуд.

https://t.me/poleznoevide/255

Спростування. Нещодавно Елайджа Вуд в інтерв’ю особисто зізнався, що не має публічного акаунту в Instagram. Актор користується переважно Facebook та Twitter. На сторінках Вуда у цих соцмережах жодних подібних звернень до Зеленського немає.

Водночас Вуд має сторінку на cameo.com. На цьому сайті можна замовити звернення від різних зірок за певну суму. Звернення від Елайджі коштує 265 фунтів. Ймовірно, російські пропагандисти використали цей ресурс, попросивши актора записати відео для якогось Володимира, якому нібито потрібна допомога.

Далі пропагандисти сфальсифікували сторінку Вуда в Instagram, де і виклали фейкову сторіз. Фейкова сторінка elijah.wood.kingring з’явилась у мережі у липні 2023 року. Аватар і опис профілю скопійовані з Тwitter-сторінки Вуда. Зараз на фейковій сторінці немає жодної публікації.

Елайджа Вуд ще 24 лютого 2022 року у Twitter написав: «Моє серце з Україною та її народом».

До речі, у попередньому огляді пропаганди Chas News розповідав про подібний фейк із актором Джонні Деппом, який нібито записав звернення до росіян і збирався відвідати рф.

В росії заявили, що Польща розпочала «м’яку окупацію» восьми областей України

Фейк. Низка російські ЗМІ поширила дезінформацію про те, що Польща нібито розпочала роботу щодо виходу держави на східні кордони 1772 року і розпочала «м’яку окупацію» західних і центральних областей України.

Підтвердженням цього нібито є нещодавній візит в Україну Ядвіги Емілевич, держсекретаря Міністерства розвитку та регіональної політики, уповноваженої Польщі у справах польсько-українського співробітництва у сфері розвитку.

«Хоча згаданий проєкт — справді пілотний, присутність у складі супроводу пані Емілевич представника польського держбанку BGK та партнерство Спілки підприємців і роботодавців Польщі демонструють, що це лише перша ластівка польської економічної (і не лише) експансії на Україні», — пише один із пропагандистських сайтів.

Спростування. Насправді Ядвіга Емілевич приїжджала на семінар «Польсько-українська співпраця і перспективи відновлення України», який відбувся 18 липня у Луцьку. Проєкт передбачає залучення польського бізнесу до відновлення та модернізації України і охоплює вісім областей — Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку.

Для відновлювання України потрібна додаткова інфраструктура. Для цього, зокрема, Європейська комісія передбачила витрати на будівництво залізниці з європейською шириною колії, яка з’єднує Варшаву зі Львовом і Києвом.

Росія від імені популярних сайтів Ізраїлю поширює фейки про Україну

Фейк. В ізраїльському сегменті соціальних мереж поширили скріншоти статті, яка нібито вийшла у місцевому ЗМІ. В ній посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський нібито говорить про те, що Україні не потрібно «благати і залежати від інших».

Спростування. Подібні вкиди з фейковими новинами про Україну на івриті начебто від імені популярних ізраїльських ЗМІ — не рідкість.

Аналітики кіберкомпанії Cybereason дійшли висновку, що група, яка діє за завданням російських спецслужб, систематично розповсюджує у соцмережах скріни з підробленими статтями на івриті. В них присутні логотипи відомих ізраїльських ЗМІ, прізвища справжніх ізраїльських журналістів, але зміст є хибним та сфальсифікованим. Такі фейки публікують разом із реальними новинами, що ще більше вводити читачів в оману.

Часто у сфальсифікованих «новинах» поширюється російський наратив про те, що росія воює в Україні проти «нацистів» і що Україна провокує війну на Близькому Сході.

Соловйов заговорив про визволення Шотландії і об’єднання ірландців

Ворожа риторика. Наостанок розповімо, як далеко заходить фантазія у російських пропагандистів. У відповідь на військову і гуманітарну підтримку України вони раніше вже погрожували ударами по країнам Європи. А на тижні пригрозили вирішити територіальні питання на британських островах.

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов у своєму шоу заявив, що вже потрібно «визволяти» Шотландію та «об’єднати штучно розділений народ Північної Ірландії та Ірландії».

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

Ознакою неправдивої новини можуть бути:

відсутність джерела інформації,

вживання занадто емоційних фраз чи радикальних висловів,

посилання на невідому особу («мій кум/ сват/ брат знає», «інформація 100% перевірена»),

заклики на кшталт: «Максимально треба знати всім» чи «Максимальний репост!»,

політично заангажовані експерти.

Спецпроєкт реалізований за підтримки German Marshall Fund.