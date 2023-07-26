МОК офіційно не запросив росію та Білорусь на Олімпіаду у Парижі

Міжнародний олімпійських комітет надіслав офіційні запрошення на літню Олімпіаду 203 країнам. Їх не отримали лише росія, Білорусь та Гватемала, повідомляє пресслужба МОК.

Ці три країни не будуть представлені під своїми прапорами на Олімпійськихв Парижі.

Росію та Білорусь відсторонив від змагань за співучасть в агресії проти України. Гватемалу виключили зі списку запрошених, оскільки наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету.

При цьому, незважаючи на відсутність запрошення, спортсмени з Білорусі та рф зберігають можливість взяти участь в Іграх.

Раніше МОК оголосив, що ухвалюватиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом, «відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, у відповідний час».

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