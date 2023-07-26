Сили ППО збили два «Калібри»: їх випустив підводний човен

26 липня сили ППО збили дві російські крилаті ракети «Калібр». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Імовірно, пуски ракет здійснювались з підводного човна близько 13:00. У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. У результаті їх збили над Вінницькою областю.

Водночас о 16:57 Повітряні Сили повідомили про запуск ракет з ракетоносців Ту-95 зі сторони Каспійського моря. Ці літаки мають на озброєнні крилаті ракети Х-101 та Х-55. Останні окупанти використовують у якості хибних цілей.

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