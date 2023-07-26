Свіжий огляд російської пропаганди: про руйнування собору в Одесі, відеозвернення Елайджі Вуда і бажання «визволити» Шотландію

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.
20—26 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:
- ❌Україна винна в руйнуванні Спасо-Преображенського собору в Одесі
- ❌Актор Елайджа Вуд закликав Зеленського пройти курс лікування від наркозалежності у США
- ❌Польща розпочала «м’яку окупацію» восьми областей України
- 🤡Соловйов заговорив про визволення Шотландії і об’єднання ірландців
Детальне спростування цих фейків та брехні читайте в матеріалі Огляд і спростування пропаганди за 20—26 липня.
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