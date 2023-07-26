Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до підриву Кримського моста

Голова СБУ Василь Малюк підтвердив причетність Служби безпеки до руйнування Кримського мосту.

Про це він заявив під час презентації поштової марки, присвяченої роботі спецслужби та її внеску у захист країни.

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», — заявив Малюк.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався потужний вибух. Він обвалив частину автомобільних прольотів і викликав масштабну пожежу на залізничній складовій моста.

17 липня 2023 року міст атакували морські надводні дрони. Внаслідок вибуху було знову зруйновано частину автомобільних прольотів.

В обох випадках ЗМІ писали про причетність до атак на міст Служби безпеки.

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