«Хайль Зеленський»: В рф зняли фейкову «рекламу» про Україну в Німеччині

У росії зняли німецькомовний пропагандистський ролик, який представили, як «гумористичну рекламу» правої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

У відео група людей у подібній до нацистської формі забирає майно «простої німецької родини» нібито на користь України.

У дитини відбирають іграшкового леопарда (відсилка до танків, які Берлін постачає Києву), а на стіну вішають портрет Володимира Зеленського. Також з хати виносять телевізор, по якому канцлер ФРН Олаф Шольц запевняє, що й надалі підтримуватиме Україну.

У кінці жінка-«інспектор» вимовляє слова «Хайль, Зеленський!».

У титрах йдеться, що Німеччина вже витратила на допомогу Україні понад 22 мільярди євро, а далі показується фраза: «Якщо ваша країна в НАТО, будьте готові до НАТО у своєму домі».

Проте «Альтернатива для Німеччини», хоч і поширює періодично проросійські наративи, такий ролик не знімала. Насправді це витвір російського телеканалу Russia Today, а головні ролі в ньому грають російські актори. У цьому дізналася одна з них — актриса московського театру «Гротеск» Юлія Конюхова.

У ролику вона зіграла роль «матері». При цьому її син теж знявся у пропагандистському відео.

Російський журналіст Радіо Свобода Марк Крутов встановив також інших акторів. Роль «чоловіка» виконав російський актор Валентин Воробйов, лідера «людей у формі» — Юлія Мандрико, а одного з її підлеглих — Ігор Алексєєв.

