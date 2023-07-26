НАБУ повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації (відео)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову в підбурюванні до хабарів суддів Верховного Суду.

За даними слідства, він ще 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства $7 500, з яких $5 000 призначалися суддям за винесення потрібного рішення, а $2 500— мав залишити собі за посередницькі послуги.

Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того, як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався.

24 липня детективи провели обшуки за місцем роботи Сальникова, а 26 липня офіційно повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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