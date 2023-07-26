Суд присяжних виправдав Кевіна Спейсі у справі про сексуальні домагання

26 липня у Лондоні суд присяжних виправдав голлівудського актора Кевіна Спейсі. Про це повідомляє BBC.

Зі Спейсі зняли звинувачення в семи сексуальних домаганнях і двох інших сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків у період з 2004 до 2013 року, коли Спейсі працював художнім керівником у театрі The Old Vic у Лондоні.

Актор також не визнав себе винним за жодним з пунктів звинувачення.

Що відомо про звинувачення Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях

Нагадаємо, вперше Спейсі звинуватили у домаганнях у 2017 році. Тоді актор Ентоні Реппа заявив, що у 1986 році актор намагався його схилити до сексу. На фоні скандалу Спейсі зізнався у гомосексуальності. Він стверджував, що не пам’ятає такого випадку, але все одно попросив вибачення у Реппа. Врешті у жовтні 2021 року суд присяжних у Ньй-Йорку виправдав актор у цій справі.

Водночас після заяви Реппа ще понад людей звинуватили Спейсі у домаганнях. У результаті усі сцени з актором вирізали із фільму «Всі гроші світу», а також його звільнили з серіалу «Картковий будинок».

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