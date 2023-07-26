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Зеленський офіційно запропонував продовжити мобілізацію та воєнний стан

26.07.2023

26 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів щодо продовження строків проведення загальної мобілізації та воєнного стану.

Відповідні проєкти №9533 та №9532 вже представлені на сайті парламенту.

Останнє продовження воєнного стану та мобілізації в Україні було у травні та діятиме до 18 серпня. Президент пропонує продовжити їх дію знову на 90 днів — до 15 листопада.

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