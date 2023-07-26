Російські крилаті ракети намагалися атакувати Старокостянтинів — Ігнат

Метою вечірньої ракетної атаки 26 липня був Старокостянтинів у Хмельницькій області. У місті розташований військовий аеродром — база 7-ї бригади тактичної авіації.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він також повідомив маршрут крилатих ракет. Запустили їх стратегічні ракетоносці Ту-95 з району Каспійського моря.

Вони залетіли в Україну з південного-сходу через окуповані території і попрямували на Харківщину. Потім змінили курс на Дніпро, а звідти — на Кропивницький.

Далі ракети рухалися у напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської і Одеської областей, а звідти — на Тернопільщину і Львівщину. У Львівській області вони розвернулися на 180 градусів і полетіли на Старокостянтинів.

Ігнат також повідомив про активну роботи сил ППО та винищувачів. За його словами, є інформація про збиті крилаті ракети на Київщині, Харківщині та у Дніпрі.

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