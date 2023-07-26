27 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 27 липня

Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників.

Дата професійного свята українських медиків — нова, її у цьому році встановив указом президент Володимир Зеленський.

Раніше День медика в Україні відзначали 18 червня. Але ця дата з’явилась ще за часів СРСР, тому зараз у червні свято відзначають, зокрема, у росії і Білорусі. Це й стало причиною переноса свята в Україні.

У В’єтнамі відзначають День мучеників і поранених солдатів.

У КНДР — День перемоги у Великій Вітчизняній визвольній війні.

У Пуерто-Ріко — День Хосе Сельсо Барбоси (1857—1921), який був лікарем, соціологом і політичним лідером.

У Фінляндії — Національний день сонної голови.

Яке релігійне свято 27 липня

Православні вшановують пам’ять апостола від сімдесяти Акили.

Він був юдеєм родом з Понта, жив у Римі, звідки його у 49 році вигнали. Він разом з дружиною Прискиллою оселився в Коринті, де подружжя познайомилося з апостолом Павлом. Той навернув Акилу і Прискиллу до християнства.

Подружжя поїхало із Павлом до Ефесу, де в їхньому будинку регулярно проводились богослужіння.

За переказами, Акила прийняв мученицьку смерть. У православ’ї він шанується апостолом від сімдесяти, єпископом Гераклейським та священномучеником.

День ангела 27 липня

Іменини сьогодні святкують Петро, Степан і Федір.

Які історичні події стались 27 липня

971 — укладено мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз тютюн до Англії з Америки.

1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 — філософа Бенедикта Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з власного дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1694 — актом парламенту заснований Банк Англії.

1830 — у Франції почалася Липнева революція

1834 — відкрито Київський імператорський університет святого Володимира — нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1890 — застрелився нідерландський художник Вінсент ван Гог.

1900 — американець Луї Лессінг у місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 — створено Інститут історії України.

1953 — підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1974 — президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом.

2002 — під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27 — загинуло 77 людей, травми отримали понад 400.

2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Хто народився 27 липня

1667 — Йоганн Бернуллі, швейцарський математик.

1759 —Віктор Еммануїл I, король Сардинського королівства і герцог Савойський (1802—1821).

1824 — Александр Дюма-син, французький письменник.

1835 — Джозуе Кардуччі, італійський поет, лауреат Нобелівської премії 1906 року.

1867 — Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.

1904 — Людмила Руденко, українська радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українок чемпіонка світу серед жінок.

1906 — Єжи Ґедройць, польський громадський діяч і публіцист.

1910 — Жульєн Грак, французький письменник.

1965 — Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футбольний воротар, відомий тим, що забив за кар’єру 62 м’ячі.

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