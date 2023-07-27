Уночі окупанти вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини

У ніч на 27 липня російські окупанти нанесли ракетний удар по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загарбники випустили ракети типу «Калібр» з підводного човна у Чорному морі. Збити їх не вдалося.

Через атаку загинув цивільний охоронець 1979 року народження.

Також пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля.

Раніше Chas News розповідав, що відомо про ракету «Калібр», якою росія регулярно атакує нашу країну

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни протягом минулої доби завдали 49 ракетних ударів.

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