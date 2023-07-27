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Норвегія передала 22 млн євро на боєприпаси і танкові запчастини для ЗСУ

27.07.2023

Норвегія зробила добровільний фінансовий внесок до Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога для України. Йдеться про 250 мільйонів норвезьких крон або приблизно 22 мільйони євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ШоТам.

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Зазначається, що реагуючи на потреби України, Норвегія виділила суму на поставки боєприпасів і запчастин для танків Leopard II.

«Об’єднані зусилля ЄС і Норвегії у наданні військової допомоги Україні є взірцевим прикладом того, як синергія може мати мультиплікаційний ефект у нашій підтримці України, коли вона бореться проти російської агресії», — сказав Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки.

Це вже другий раз, коли Норвегія робить фінансовий внесок до Європейського фонду миру, збільшивши свій загальний внесок до 36,5 мільйонів євро.

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