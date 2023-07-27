Сили ППО вночі знищили вісім «шахедів», які окупанти випустили по Україні

У ніч на 27 липня ворог атакував Україну ударними дронами та крилатими ракетами з південно-східного напрямку.

Про це повідомлять Повітряні Сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку Приморсько-Ахтарськ», — йдеться в повідомленні.

Силам ППО вдалося знищити усі «шахеди» у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Втім, «Калібри» збити не вдалося. Вони атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження та загиблі.

Загалом протягом минулої доби авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки росіян.

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