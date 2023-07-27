Дивіться безкоштовну трансляцію фестивалю Faine Misto 2023 на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO безкоштовно транслюватиме благодійний фестиваль Faine Misto 2023 з 28 по 30 липня. Пряма трансляція розпочнеться в п’ятницю 28 липня о 16:00 та з 13:30 в суботу та неділю. Окрім цього, 31 липня на музичному каналі MEGOGO LIVE відбудеться ексклюзивний показ короткої версії Faine Misto 2023. Після завершення трансляції – перегляд буде доступним у записі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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У лайнапі — Жадан і Собаки, Воплі Відоплясова, Христина Соловій, Один в каное, ТНМК, Паліндром, Крихітка, Tember Blanche, Фіолет, ЮЮ, LELY45 та багато інших.

Переглянути трансляцію події можна за посиланням: https://megogo.net/ua/view/22397266-muzichniy-festival-faine-misto.html

Вже 31 липня на MEGOGO LIVE відбудеться показ скороченої версії благодійного фестивалю Faine Misto 2023. Ця трансляція включатиме в себе по три треки від кожного музиканта фестивалю і триватиме цілих 4,5 години. Саме у цій версії глядачі матимуть унікальну можливість заглибитися в атмосферу трьох днів фестивалю: відчути всю його енергію та магію, насолодитися найкращими музичними виступами, захоплюючими моментами та незабутніми емоціями.

Нагадаємо, Faine Misto 2023 є благодійним фестивалем, який збирає гроші на логістичні потреби бригади НГУ Азов. Підтримка цього заходу допоможе забезпечити необхідне обладнання та ресурси для надзвичайно важливих потреб.