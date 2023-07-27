27 липня – День медика в Україні 2023: привітання та картинки

В Україні професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров’я – День медичного працівника (День медика), раніше відзначалося у третю неділю червня, але цього року, дата свята змінилася.

Згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку 27 липня.

Команда Amazing Ukraine підготувала щирі вітання до свята – День медичного працівника (День Медика).

Привітання з Днем медичного працівника 2023 Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і добробуту у Вашій роботі. Зі святом!

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправна чарівниця.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

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Привітання з Днем медичного працівника 2023 Картинка, привітання День медичного працівника 2020, День медика

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Вітаю з Днем медика. Бажаю, щоб не було плутанини в симптомах і аналізах, щоб твій діагноз завжди був точним, а призначене тобою лікування — ефективним. Успіхів у діяльності й обов’язкової перемоги над будь-якою недугою, достатку в житті і багато чудових днів

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Ви життя рятуєте,

Зубки по пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це-здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Ваша праця завжди потрібна людям, адже Ви стоїте на варті здоров’я народу, повертаєте надію людям, допомагаєте зціленню хворих.

Тож у день професійного свята прийміть найщиріші слова вітання і побажання великого щастя, добробуту Вам і Вашим родинам. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість

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Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживемо!

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Привітання з Днем медичного працівника 2023 Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Медичний працівник, ти гордість держави!

Ти буваєш втомленим і не спиш ти ночей,

У цей день ми щиро вас всіх привітаємо

Санітарів і нянь, медсестер й лікарів.

Ви з рідкісної породи, що життя продовжують,

Повертають здоров’я і радість несуть:

І ми вам бажаємо – нехай супроводжують

Вас здоров’я, удача і радість несуть!

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

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Вітання у прозі – з Днем Медика 2023

З днем медика 2023

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День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

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Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

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З Днем медика. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі «білого халата». Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Ні срібла, ні алмазів, ні злата,

Якщо хвороба оселилася всередині,

Болить і пече від зорі до зорі,

То ніякого багатства не треба.

Якщо прийшла до вас несподівано біда,

Замучив Кашель, коліно болить,

Або серцевий двигун барахлить,

Наші лікарі допоможуть вам завжди.

Є у них досвід, вміння, знання,

Життя рятує нелегка їх праця,

Свою Душу вони нам віддають,

Низько вклонімося їм за старання!

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Картинки з Днем медичного працівника, з Днем Медика Картинка, привітання День медичного працівника 2023 – День медика

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Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживем!

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Бажаю міцного здоров’я

Добробуту, сімейного затишку,

Невичерпної енергії. Нехай професійний успіх

супроводжує усі ваші починання,

хай доля буде щедрою на добро та радість.

Щастя вам, достатку, творчої наснаги та оптимізму!

З Днем Медичного працівника!

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Ви запорука нашого здоров’я, низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання, і це найголовніше. Від усієї душі бажаємо вам здоров’я, щастя та безхмарного неба. З професійним святом вас!

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика

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Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

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Ви, шановні рятівники, багато зробили і робите для того,

Щоб підтримувати у доброму здоров’ї ветеранів війни та праці, усіх пенсіонерів. Велика вам подяка за це і низький уклін. Залишайтесь і надалі такими ж уважними і турботними, чуйними і милосердними до тих хто кував велику Перемогу, хто приніс мир на нашу землю. Здоров’я усім вам, благополуччя, тепла від вдячних пацієнтів.

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Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика