27 липня – День медика в Україні 2023: привітання та картинки

В Україні професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров’я – День медичного працівника (День медика), раніше відзначалося у третю неділю червня, але цього року, дата свята змінилася.
Згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначатимуть щороку 27 липня.
Команда Amazing Ukraine підготувала щирі вітання до свята – День медичного працівника (День Медика).
Привітання з Днем медичного працівника 2023Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
Читай також: Привітання з Міжнародним Днем медичних сестер: щирі вірші, картинки та листівки
***
Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і добробуту у Вашій роботі. Зі святом!
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправна чарівниця.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
***
Привітання з Днем медичного працівника 2023Картинка, привітання День медичного працівника 2020, День медика
***
Вітаю з Днем медика. Бажаю, щоб не було плутанини в симптомах і аналізах, щоб твій діагноз завжди був точним, а призначене тобою лікування — ефективним. Успіхів у діяльності й обов’язкової перемоги над будь-якою недугою, достатку в житті і багато чудових днів
Читай також: Привітання з Міжнародним Днем Йоги: вірші, картинки та листівки
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Ви життя рятуєте,
Зубки по пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це-здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі,сто років,
Ще людям служити!
***
Читай також: Привітання з Днем батька 2020: вірші, картинки та побажання
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Ваша праця завжди потрібна людям, адже Ви стоїте на варті здоров’я народу, повертаєте надію людям, допомагаєте зціленню хворих.
Тож у день професійного свята прийміть найщиріші слова вітання і побажання великого щастя, добробуту Вам і Вашим родинам. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживемо!
***
Привітання з Днем медичного працівника 2023Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Медичний працівник, ти гордість держави!
Ти буваєш втомленим і не спиш ти ночей,
У цей день ми щиро вас всіх привітаємо
Санітарів і нянь, медсестер й лікарів.
Ви з рідкісної породи, що життя продовжують,
Повертають здоров’я і радість несуть:
І ми вам бажаємо – нехай супроводжують
Вас здоров’я, удача і радість несуть!
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
Читай також: Побажання Доброго вечора, Гарного вечора: вірші, картинки та листівки
***
Дорогі наші лікарі і всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!
***
Вітання у прозі – з Днем Медика 2023
З днем медика 2023
***
День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
***
***
Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
***
Читай також: Привітання з Днем народження дружині: щирі вірші, картинки та листівки
***
З Днем медика. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі «білого халата». Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.
***
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Ні срібла, ні алмазів, ні злата,
Якщо хвороба оселилася всередині,
Болить і пече від зорі до зорі,
То ніякого багатства не треба.
Якщо прийшла до вас несподівано біда,
Замучив Кашель, коліно болить,
Або серцевий двигун барахлить,
Наші лікарі допоможуть вам завжди.
Є у них досвід, вміння, знання,
Життя рятує нелегка їх праця,
Свою Душу вони нам віддають,
Низько вклонімося їм за старання!
***
Картинки з Днем медичного працівника, з Днем МедикаКартинка, привітання День медичного працівника 2023 – День медика
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживем!
***
Бажаю міцного здоров’я
Добробуту, сімейного затишку,
Невичерпної енергії. Нехай професійний успіх
супроводжує усі ваші починання,
хай доля буде щедрою на добро та радість.
Щастя вам, достатку, творчої наснаги та оптимізму!
З Днем Медичного працівника!
***
Читай також: Привітання батькам з народженням донечки: гарні вірші та картинки
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Ви запорука нашого здоров’я, низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання, і це найголовніше. Від усієї душі бажаємо вам здоров’я, щастя та безхмарного неба. З професійним святом вас!
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
***
Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
***
Читай також: Привітання з Днем ангела Сергія: значення імені, вірші та картинки
***
Ви, шановні рятівники, багато зробили і робите для того,
Щоб підтримувати у доброму здоров’ї ветеранів війни та праці, усіх пенсіонерів. Велика вам подяка за це і низький уклін. Залишайтесь і надалі такими ж уважними і турботними, чуйними і милосердними до тих хто кував велику Перемогу, хто приніс мир на нашу землю. Здоров’я усім вам, благополуччя, тепла від вдячних пацієнтів.
***
Картинка, привітання День медичного працівника 2023, День медика
- Україна “повернула більше території за місяць, ніж росіяни захопили за рік”, – британська розвідка
- Для повного розмінування територій Україні знадобиться близько 800 років
- Привітання з Днем Української Державності 2023: вірші та картинки
- Іспанія оголосила про нову допомогу Україні
- Відновлення повноцінного морського експорту дасть Україні додаткові $18 млрд на рік
- У Литві планують закупити 500 дронів для України до Дня Незалежності
- Хорватія запропонувала власні порти та залізниці для експорту зерна з України
- На розвиток бізнесу в Харківській області виділили понад 7 мільйонів гривень
- США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
- Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію