Оборонний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 18 серпня ще на 90 діб, повідомив у четвер голова комітету Олександр Завітневич.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“Одноголосно підтримали комітетом продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18 серпня строком на 90 діб”, – написав Завітневич у Facebook.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, за обидва рішення були 17 членів комітету.

“Продовження буде на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року. Далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів), але це відбудеться дуже скоро”, – написав Железняк у Telegram.