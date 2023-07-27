Зеленський підписав закон про відміну єдиного податку 2% для ФОП

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8401 про скасування єдиного податку 2% для ФОП.

Він набуде чинності з 1 серпня, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат зазначив, що ухвалення такого закону було однією з вимог Міжнародного Валютного Фонду.

Цей законопроєкт також врегульовує перехід з 2% єдиного податку:

платник 2% ЄП зможе заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. У іншому випадку платника автоматично переведуть на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

підприємці, які реєструвалися під час війни і обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для підприємців, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

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