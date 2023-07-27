На Донеччині військкома та поліцейського викрили на хабарі (фото)

У Донецькій області правоохоронці викрили на хабарі працівника поліції і керівника одного з військкоматів. Їм оголосили підозру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, фігуранти налагодили виготовлення фейкових документів про непридатність чоловіків до військової служби.

Поліцейський передавав персональні дані знайдених «клієнтів» керівнику одного з районних ТЦК та СП. Воєнком у свою чергу робив для них тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

За свої «послуги» правоохоронці-шахраї отримали від трьох чоловіків 57 тис. грн.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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