У російському Алтаї впав гелікоптер Мі-8: заявляють про загиблих (фото, відео)

27 липня у російській республіці Алтай впав та загорівся гелікоптер Мі-8.
Він перевозив туристів і зазнав аварії у районі села Тюнгур, повідомляє Інтерфакс.
Telegram-канал Baza з посиланням на очевидців пише, що вертоліт упав, коли зачепився за лінію електропередач.
На борту вертольота перебувало 16 людей: 13 туристів (12 росіян та білорус) і три члени екіпажу.
Заявляють, що наразі відомо про шістьох загиблих. Ще семеро людей зазнали поранень, у п’ятьох з них — сильні опіки.
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