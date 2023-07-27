СБУ провела обшуки у президента академії аграрних наук Гадзала — ЗМІ (фото)

Служба безпеки провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала черезмахінації з 150 тис. гектарів землі.
Про це пише «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначають, що Гадзало передав 150 тис. гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам.
Таким чином він та інші учасники схеми могли збагатитися на $20 млн щороку.
Джерела розповіли, що під час обшуку в будівлі також перебував нардеп фракції «Батьківщина» Андрій Пузійчук. Ймовірно, він був там з метою тиску на правоохоронців.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Гадзала підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.
У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили йому та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
А 10 грудня 2020 року правоохоронці вручили підозру Гадзалі через позашляховик, який він нібито отримав як хабар.
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