Верховна Рада підтримала звільнення міністра культури Олександра Ткаченка

27 липня Парламент підтримав відставку з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Таке рішення підтримав 321 депутат, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Кого та коли призначать замість Ткаченка наразі невідомо.

«Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні», — написав Железняк.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики його відставку не підтримав.

Також на засіданні 27 липня Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата Юрія Арістова, якого помітили на Мальдівах.

У СБУ повідомляли, що для нелегального виїзду за кордон він вніс неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження».

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