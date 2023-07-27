В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

У четвер, 27 липня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці — до 18 листопада 2023 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Продовження воєнного стану підтримали 347 народних депутатів, а мобілізації — 334. Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення росії.

Також це означає, що парламентських виборів, які заплановані в Україні на кінець жовтня, не буде.

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