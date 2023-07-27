На Рівненщині затримали головного військкома, який бив підлеглого битою — ДБР (відео)

У Рівненській області Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів, які побили військового. У одного з посадовців знайшли наркотики.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битою і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.

За даними «Української правди», керівника Рівненського обласного ТЦК звати Сергій Луцюк. Повне відео з телефона одного з затриманих опублікував журналіст видання Михайло Ткач.

ДБР провели обшукали місця роботи, проживання і машини військкомів і знайшли телефон з доказами і биту.

У керівника Рівненського районного військкомату знайшли вісім пакетів із білою речовиною, схожу на амфетамін. Посадовця затримали і оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Керівнику обласного військкомату оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Військовослужбовця теж затримали. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

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