Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування за відмову потиснути руку росіянці (відео)

Українська шаблістка Ольга Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування після того, як вона відмовилася потиснути руку нейтральній атлетці з росії Анні Смірновій після своєї перемоги.

Українська команда намагалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги, однак цього зробити не вдалося.

Харлан перемогла фехтувальницю з країни-терористки з рахунком 15:7. Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці, яка виступала в нейтральному статусі.

Замість рукостискання Ольга запропонувала суперниці «стукнутися» шаблями, однак Смірнова відхилила цю пропозицію.

Спортсменка з росії продовжила залишатися на фехтувальній доріжці понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність «прояву поваги». Повідомлялося, що судді відхилили протест росіянки, однак тепер це рішення переглянули.

У другому раунді Харлан повинна була змагатися проти Йоани Ілієвої з Болгарії, але через дискваліфікацію українки цей поєдинок не відбудеться. Представниця Болгарії автоматично пройшла до наступної стадії турніру.

У протоколі змагань навпроти Ольги Харлан зазначено «виключено». У правила FIE є лише одне трактування «виключення» — це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Тобто, українська фехтувальниця має пропустити й командний турнір з фехтування, де нейтральних представників з росії та Білорусі немає.

У федерації фехтування України вже прокоментували ситуацію з дискваліфікацією спортсменки.

«Готуємо протест, будемо оскаржувати. Але мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти», — повідомив Михайло Ілляшев, президент федерації фехтування України.

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