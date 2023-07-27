Колишні військові заявили, що в США існує державна програма з дослідження НЛО

У середу, 26 липня, у Конгресі США відбулося спеціальне слухання, присвячене НЛО, на якому колишній співробітник американської розвідки Девід Груш і двоє колишніх військових Раян Грейвс і Девід Фревор давали свідчення під присягою.

Про це пише видання АР.

Раян Грейвс, колишній військовий пілот, заявив про те, що він і його колеги мали досвід зустрічі з НЛО. Один із таких випадків стався 2014 року, коли пілоти під час навчального польоту бачили появу в повітрі темно-сірого або чорного об’єкта всередині прозорої сфери діаметром приблизно 5 м.

Девід Фревор, колишній військовий пілот США, також повідомив конгресменам про те, що він і його колеги стали свідками появи НЛО, зокрема, це сталося ще 2004 року. Він описав цей літальний об’єкт як «абсолютно білий, гладкий і без вікон із двома маленькими об’єктами, що виходять знизу».

Майор у відставці Девід Груш заявив у Конгресі про існування давньої програми, яка витягує та реконструює НЛО. Водночас він стверджує, що США, ймовірно, знають про «нелюдську» діяльність з 1930-х років.

Груш зазначив, що у 2019 році керівництво урядової цільової групи з UAPs попросило його виявити всі секретні програми, пов’язані з місією групи. У той час військовий працював у Національному розвідувальному управлінні, агентстві, яке керує шпигунськими супутниками США.

«Під час виконання моїх офіційних обов’язків я був проінформований про багаторічну програму пошуку аварій UAP та зворотного інжинірингу, до якої мені було відмовлено в доступі», — сказав Груш.

Ексспівробітник розвідки також заявив про те, що він знає, де зберігаються позаземні літальні апарати, але уряд давно організував кампанію, яка вводить громадськість в оману щодо НЛО.

У Пентагоні відкинули заяви Груша про приховування даних. Так, прессекретар міністерства оборони США Сью Гоф повідомила, що слідчі не знайшли жодної перевіреної інформації, яка б підтверджувала твердження про існування будь-яких програм, пов’язаних з володінням або зворотним проєктуванням позаземних матеріалів, у минулому або зараз. У заяві не було згадки про НЛО, які не вважаються позаземними об’єктами.

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