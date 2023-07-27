Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова

У четвер, 27 липня суд наклав арешт на майно, гроші, а також банківські рахунки колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та членів його родини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Загалом суд арештував:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

будинки та квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;

автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6, 1999 року випуску.

За даними слідства, родина скандального воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту.

При спробі перетину кордону у пункті пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Працівники ДБР встановили, що авто зареєстровано на невістку Борисова і воно проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.

Що відомо про скандал з воєнкомом Борисовим

На початку травня проти Євгена Борисова порушили кримінальну справу через підозру у продажі «білих квитків». Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.

ЗМІ з’ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів і віллу в Іспанії за майже €4 млн.

За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції Євген Борисов, незаконно збагатився на суму 188 млн грн.

25 липня Печерський районний суд Києва на два місяці арештував Борисова у вигляді тримання під вартою.

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