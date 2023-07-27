«Зливав» локації ЗСУ на Донеччині: посібника окупантів засудили до 14 років тюрми (фото)

Суд призначив 14 років тюремного ув’язнення інформатору рф, який наводив російські ударні дрони на позиції Збройних сил України під Лиманом.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали зловмисника у травні цього року під час контрдиверсійних заходів на території Донеччини.

Слідство встановило, що чоловік «зливав» локації Сил оборони на Донеччині, особливу увагу приділяв місцям базування та переміщення українських захисників у районах Лимана, Слов’янська та Миколаївки. Також він намагався відстежувати маршрути руху ЗСУ через річку Сіверський Донець у напрямку східного фронту.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних атак на українські війська із застосуванням авіації, ракетних комплексів і ударних дронів.

Суд визнав російського інформатора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України й призначив йому 14 років позбавлення волі.

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