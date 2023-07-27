Соцмережі вибухнули мемами через фото Залужного і Зеленського, в яке «вліз» Данілов (фото)

Голова РНБО Олексій Данілов випадково потрапив на фото Володимира Зеленського з Валерієм Залужним.

Світлину зроблено під час Ставки у Дніпрі, коли президент України вирішив привітати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народження, який той святкував 8 липня.

Зеленський став поруч з Залужним, аби вручити подарунок і зробити пам’ятну світлину, але у кадр потрапив Данілов, який так радів, ніби в цей момент святкує власний день народження.

Щасливий та навіть трішки хитрий вираз обличчя голови РНБО так сподобався користувачам мережі, що вони почали створювати купу веселих мемів. Chas News зібрав найдотепніші з них.

У мережі шуткують, що секретар РНБО міг би доповнити не тільки фото Зеленського і Залужного.

А деякі користувачі мережі пофантазували, що такий вираз обличчя Данілова — реакція на відмову української шаблістки Ольга Харлан потиснути руку переможеній росіянці на чемпіонаті світу з фехтування.

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