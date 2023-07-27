Син львівського воєнкома отримав у подарунок будинок у престижному передмісті — ЗМІ

Син начальника Личаківсько-Залізничного військкомату Львова Андрія Дубового Владислав отримав у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі.

Про це пише видання NGL, яке спеціалізується на розслідуваннях.

Посилаючись на договір дарування, який є в розпорядженні видання, журналісти з’ясували, що 9 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 м² разом із присадибною ділянкою в 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах.

Оціночна вартість будинку в договорі дарування вказана 518,5 тис. грн, земельної ділянки — ще 357,5 тис. грн. Таким чином офіційна вартість подарунка становить 876 тис. грн.

За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності разом із ділянкою в Брюховичах зараз може становити щонайменше 4 млн грн (близько $110 тис).

Про значно вищу вартість подарунка свідчить те, що 2018 року цей самий будинок продали на аукціоні СЕТАМ і за 1,4 млн грн (близько $52 тис. доларів за тодішнім курсом НБУ), зазначає видання.

Судячи з опису лота, будинок на той момент був обладнаний не тільки всім необхідним, але й басейном площею 152 м².

Відвідавши Брюховичі журналісти виявили, що у будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна. Також звели основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото з аукціону за 2018 рік.

Подарувала будинок забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка й купила його п’ять років тому.

Альбіна Савчук відмовилася пояснити NGL свої стосунки з Дубовими і причину такого подарунка. Військовий комісар Андрій Дубовий також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук.

Зі свого боку його син Владислав Дубовий сказав NGL, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, «можна навіть сказати, що далекою родичкою».

«Це (подарований будинок) ніяк не пов’язано з посадовою особою, яку ви назвали, моїм батьком. У мене своє особисте життя. Та й усе. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання», — додав він.

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